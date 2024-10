Estudo aponta mais de R$ 4 bi de gastos com lesões aos clubes da Europa

Um estudo divulgado pela seguradora Howden, divulgado nesta semana, aponta um prejuízo bilionário aos clubes europeus, de 732 milhões de euros (mais de R$ 4,5 bilhões) somente com lesões de jogadores nas principais ligas disputadas na temporada 2023/24.

Foram contabilizados 4.123 casos de lesões em cinco países e 96 clubes: Bundesliga (Alemanha), LaLiga (Espanha), Ligue 1 (França), Premier League (Inglaterra) e Serie A (Itália). Isso representa um aumento de 4% em relação a 2022-23, e 37% a mais do que em 2020-21.

Entre as ligas, a que mais somou lesões foi a Bundesliga (Alemanha), com 1.255 casos, representando mais de 30% do total entre as cinco ligas analisadas. Já a competição que pagou a maior quantia aos atletas machucados foi a Premier League: 318 milhões de euros (cerca de R$ 1,9 bilhões).

“Em um calendário cada vez mais repleto de partidas, os atletas enfrentam uma sobrecarga física constante, com menos tempo para recuperação entre os jogos, o que aumenta o risco de lesões musculares”, analisa Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte com mais de 20 anos de atuação no futebol. “É atestado com dados que o número de ações e distâncias percorridas em alta e altíssima velocidade, a máxima que atletas podem atingir, cresce ininterruptamente faz pelo menos duas décadas, e esse movimento foi inevitável, dada a necessidade de se vencer jogos, que é o que faz do esporte ser o que é”, complementa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.