Estrangeiro não deve demorar para voltar ao Brasil, diz Rodrigo Moliterno

VEJA Mercado | 25 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 25. A semana será marcada pela publicação da prévia da inflação de março, o IPCA-15, novos dados de geração de emprego pelo Caged e também números de inflação nos EUA e a última leitura do PIB do quarto trimestre americano. No Brasil, a política de preços dos combustíveis da Petrobras está em xeque. A estatal vê a distância para a paridade internacional aumentar semana após semana enquanto não reajusta os preços há mais de cinco meses. Atualmente, a defasagem é de 65 centavos por litro de gasolina. As ações têm desvalorização de 10% no último mês, também pressionadas pela retenção dos dividendos trimestrais extraordinários. Diego Gimenes entrevista, Rodrigo Moliterno, chefe de renda variável da Veedha Investimentos.

