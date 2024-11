Estatal chinesa tem interesse em licitações de ferrovias no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A estatal China Railway está de olho em licitações no Brasil. O grupo chinês, que já explora uma mina de fosfato e assinou acordo com o governador Ronaldo Caiado para participar de obras de engenharia em Goiás, quer entrar também no negócio das ferrovias.