Estado de São Paulo registra geração de 76 mil empregos em abril

O estado de São Paulo registrou a geração de 76 mil novos postos de trabalho formal no mês de abril, segundo levantamento da Fundação Seade, ligada ao governo do estado. O número consiste no saldo de 723 mil admissões menos 647 mil desligamentos no período. A alta em empregos com carteira assinada foi de 0,5% em relação ao mês imediatamente anterior, março de 2024.

O levantamento é baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Com o resultado, São Paulo ultrapassou um total de 14 milhões de vagas com carteira assinada. Os indicadores de abril mostram variação positiva em todos os principais setores da economia: agricultura (+2,7%), serviços (+0,6%), indústria (+0,6%), construção (+0,5%) e comércio (+0,2%).

De janeiro a abril de 2024, o estado de São Paulo contabilizou a criação de 288 mil empregos formais, um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a economia paulista teve saldo positivo de 477 mil novos postos de trabalho, uma alta de 3,5% ante os 12 meses anteriores.