Estabilidade econômica eleva agressividade das empresas, diz CEO da Speedo

Giro VEJA - terça, 27 de fevereiro

O avanço da investigação sobre fuga no RN e a escalada de violência no Rio

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, a prisão do quinto suspeito de ajudar na fuga de dois detentos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ambos os fugitivos são da facção criminosa Comando Vermelho (CV). No Rio de Janeiro, as polícias Civil e Militar fizeram uma operação em favelas dominadas também pela facção, os complexos da Penha e do Alemão. Até o fim da tarde, eram contabilizadas mortes de nove suspeitos, além de policiais feridos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a força-tarefa foi empreendida para conter o avanço do crime no estado. Detalhes sobre a escalada de violência e a alta da inflação no mês de fevereiro, puxada pela volta às aulas, são os destaques do Giro VEJA.