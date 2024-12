Escola de idiomas KNN passa do bilhão em faturamento — e mira expansão

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com faturamento de 1,2 bilhão de reais, a KNN Idiomas pretende abrir 80 novas unidades do modelo de franquia em 2025. O investimento por unidade é de 100 mil reais. A KNN Box, modelo de franquias, representa 432 milhões de reais em faturamento para o grupo. “Estimamos um investimento de cerca de 2,5 milhões nesse modelo, que inclui desde o suporte com financiamentos próprios para novos franqueados até o desenvolvimento de estratégias e ferramentas”, diz Marcos Coutinho, supervisor de expansão da KNN