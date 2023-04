Escândalo no GSI pode criar outro grave problema para o governo Lula

VEJA Mercado em vídeo | 20 de abril.

O escândalo no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) pode criar um outro problema para o governo Lula na economia. O ministro Gonçalves Dias pediu demissão depois de câmeras de segurança o flagrarem dentro do Palácio do Planalto durante os atos terroristas do último dia 8 de janeiro. A pressão pela instauração de uma CPI para investigar o caso aumentou e pode atrasar votações importantíssimas para o governo. O temor dos investidores em relação ao escândalo no GSI e o estresse na bolsa e no dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 20.

