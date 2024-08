Energisa investe R$ 9 milhões para impulsionar MPEs

A parceria entre o Grupo Energisa e o Fundo Estímulo, maior fundo de impacto do Brasil, vai alcançar o aporte acumulado de 8,75 milhões de reais para impulsionar micro e pequenas empresas do país. Antes restrita às áreas de concessão da Energisa em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o programa será expandido para empresários do Mato Grosso, que serão apoiados com 2,85 milhões de reais.

O programa é destinado a pequenas empresas de diferentes segmentos que tenham CNPJ ativo há mais de dois anos e um caixa mensal entre 10 mil e 400 mil de reais.