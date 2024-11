Energia solar fica 5% mais barata no Brasil no trimestre

O preço médio da energia solar no Brasil para residências caiu 5% no terceiro trimestre de 2024, passando de R$ 2,66 para R$ 2,53 por Watt-pico (Wp), em comparação com o período anterior. A redução foi motivada pela redução no custo dos equipamentos que seguem em tendência de queda a cada trimestre. Os dados foram mapeados no estudo Radar, indicador que avalia trimestralmente o preço da energia solar, realizado pela Solfácil.

A redução foi ainda mais significativa em projetos com capacidade superior a 15 kWp, que registraram uma queda de 10%. Esses sistemas, que atendem empresas e indústrias, passaram a custar R$ 2,28/Wp.

No ranking estadual, Minas Gerais se destacou com a maior queda de preços, registrando uma redução de 14%, o que levou o custo para R$ 2,70/Wp. Sergipe também teve uma expressiva redução de 12%, seguido por Goiás (10%, para R$ 2,46/Wp). Em São Paulo, o preço caiu 8%, alcançando R$ 2,43/Wp, e Alagoas acompanhou a mesma tendência, fechando o trimestre a R$ 2,35/Wp.

Por outro lado, o Rio Grande do Sul foi o único estado que não apresentou queda, mantendo seus preços estáveis após os impactos das enchentes que ocorreram no segundo trimestre. A estabilidade nos custos na região sul, mesmo com uma queda de 3% no trimestre, consolidou a região como uma das mais caras do país para energia solar, superada apenas pelo Norte, que registrou uma tímida redução de 3%