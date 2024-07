Energia por biomassa deve ter expansão de 12% neste ano

A expansão da oferta de energia por biomassa vai aumentar em 2024. A previsão é da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA) com base nos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O estudo aponta um acréscimo de 12% de capacidade instalada no país, com a construção de 22 usinas geradoras, sendo que oito já entraram em operação neste ano. Em 2023, o crescimento foi de 4% acima do volume do ano anterior.

A Auren, uma das maiores geradoras de energia renovável do país, já registra aumento em seus negócios com este segmento no primeiro semestre de 2024. A empresa teve um incremento de 25 MW Médios, o equivalente a uma alta de 25% na comercialização de bioeletricidade. Somente neste ano, 126 MW Médios foram negociados, enquanto em 2023 o volume total, entre janeiro e dezembro, foi de 101 MW Médios. As transações do último ano movimentaram aproximadamente 95 milhões de reais.

A companhia, que possui ativos eólicos, fotovoltaicos e hidrelétricos, conta com fornecedores de bioenergia. Ao todo, 25 usinas atuam como parceiras da Auren e negociam a energia excedente das suas operações. Os principais fornecedores são aqueles que produzem biomassa da cana de açúcar e disponibilizam a venda no período da safra entre os meses de abril e novembro, o que também explica a alta da demanda neste início do ano. Usinas geradoras de energia extraída de insumos como milho, casca de arroz, madeira de reflorestamento e resíduos urbanos também fazem parte do portfólio da empresa.