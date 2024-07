Endrick fecha com a Red Bull

A Red Bull vai anunciar em instantes a chegada do atacante Endrick como o novo atleta patrocinado da marca. “A Red Bull já faz parte do meu dia a dia e eu fico muito feliz de fazer parte desse time que tem vários atletas que admiro muito”, diz Endrick.

A Red Bull possui parcerias com jogadores da elite do futebol mundial, como Neymar, Alexander-Arnold, do Liverpool, e o atacante holandês Memphis Depay. No Brasil, a companhia também investe em diversas personalidades do esporte, a exemplo da skatista Leticia Bufoni, dos surfistas Pedro Scooby e Italo Ferreira, além do streamer Gaules. “Quando iniciamos o trabalho em janeiro de 2022 pedi ao Endrick que me dissesse 10 marcas que gostaria de estar associado. Logo de cara veio à Red Bull. Foram mais de dois anos de trabalho desde o primeiro contato com a empresa, estamos muito felizes de podermos realizar mais esse negócio”, diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo que cuida da gestão de imagem e patrocínios do atacante.

A Red Bull é responsável pelo patrocínio de diversas categorias esportivas, como basquete, futebol e surfe. Também possui destaque na Fórmula 1 – atual bicampeã e que conta com Max Verstappen, o melhor automobilista do mundo das últimas três temporadas. “Poucas marcas no mundo conseguem incrementar ao mesmo tempo seu valor se associando a um atleta, enquanto valorizam também a imagem do jogador associado a elas”, comenta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que representa e administra a carreira de Endrick.