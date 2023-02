EMS doa 18 mil caixas de medicamentos a vítimas de chuva no litoral norte

Após doar mais de 11.400 caixas de remédios à prefeitura de São Sebastião na última terça-feira, 21, a farmacêutica EMS, maior companhia do ramo sediada no Brasil, enviou um adicional de 6.436 caixas ao município nesta quarta-feira, 22, totalizando cerca de 18 mil caixas. As remessas entregues ao município, abatido por chuvas colossais no fim de semana, contém antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, dentre outros medicamentos para uso imediato. No total, são 381 mil comprimidos e 10 mil frascos de medicamentos que já estão sendo distribuídos à população local. A primeira remessa doada à administração pública de São Sebastião foi recolhida graças a uma parceria da farmacêutica com uma rede de farmácias local. A EMS solicitou que a rede encaminhasse a medicação ao poder público, se comprometendo a repor o estoque posteriormente. Já a segunda remessa saiu diretamente do centro de logística que a companhia possui em Jaguariúna, no interior de São Paulo.

