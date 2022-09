Empresas prestam contas à B3 após ‘efeito Lula’ nos mercados

Ânima e Cogna, duas empresas de educação listadas em bolsa e que atuam no ensino superior, precisaram prestar contas à B3 depois de seus papéis oscilarem fortemente nos últimos dias. O aceno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles fez barulho no mercado e provocou um forte movimento de alta nos papéis de educação e do varejo. A leitura de alguns gestores é de que esses setores podem ser beneficiados pelas políticas sociais dos petistas em um eventual governo Lula.

A Cogna, por exemplo, é apontada por algumas casas como Guide e Inversa como uma das empresas que podem se beneficiar nesse cenário. O ex-presidente publicou em seu Twitter no último sábado, 21, que “o Prouni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força, e as universidades vão ter força porque nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação”. Em resposta aos ofícios enviados pela B3 a respeito da volatilidade nos papéis, ambas companhias responderam que “não tem ciência de nenhum fato específico e não divulgado que justifique as oscilações registradas”.

O Prouni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força, e as universidades vão ter força. Porque nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. — Lula 13 (@LulaOficial) September 17, 2022

