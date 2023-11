Empresários se reúnem com bancos por investimentos para COP30

Representantes de instituições financeiras vão se reunir nesta quarta e quinta-feira com empresários dos setores hoteleiro, bares e restaurantes do Pará. Com foco na COP30, que será realizada em Belém em 2025, eles vão conversar sobre a oferta de crédito para construção, reforma, ampliação, aquisição de equipamentos e capital de giro.

Representantes do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Sicoob, Basa, Banpará, Sicredi e Cresol vão participar do encontro. Os empresários já têm garantido um crédito de 500 milhões de reais do Fundo Geral de Turismo, do Ministério do Turismo. O BNDES vai garantir as operações, que serão intermediadas por instituições financeiras públicas e privadas.

A presidente da COP30 e vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, avalia que se trata de “uma oportunidade para empresários pequenos, médios e grandes da indústria do turismo ampliarem e melhorarem seus negócios com condições de crédito mais favoráveis”.