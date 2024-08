Empresa do ramo de trigo vai investir em SP após faturar R$ 1,3 bilhão

A Orquídea Alimentos, empresa gaúcha do ramo de moagem de trigo, vai ampliar sua atuação no Sudeste do país investindo 20 milhões de reais no estado de São Paulo. O aporte será empregado na expansão da fábrica da empresa em Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, onde produz misturas para pães, panetones e bolos em escala industrial. O investimento ocorre após a companhia faturar 1,3 bilhão de reais no ano passado, uma alta de 8% em relação a 2022. Para este ano, é projetado um faturamento bruto de 1,5 bilhão de reais e, para 2025, de 1,7 bilhão de reais. Atuante há mais de 70 anos, a Orquídea Alimentos segue como empresa familiar e está na terceira geração de gestores.