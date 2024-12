Empresa de tecnologia financeira, Evertec compra Grandata

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Evertec, uma das líderes em soluções de tecnologia financeira e processamento de pagamentos na América Latina e no Caribe, comprou a Grandata, especialista em inteligência artificial para análise de risco de crédito de pessoas não bancarizadas. O valor do negócio não foi anunciado. “A integração melhora nossas capacidades em inteligência artificial, permitindo-nos continuar atendendo às necessidades de nossos clientes no setor financeiro”, diz Cláudio Prado, Group Head para o Brasil da Evertec.

Em fevereiro do ano passado, a Evertec, que tem capital aberto na bolsa de Nova York, anunciou a compra da fintech brasileira paySmart por 130 milhões de reais. Em novembro, o movimento mais agressivo: comprou a Sinqia por cerca de 2,5 bilhões de reais. Neste ano, a companhia deve fechar o ano com receita de aproximadamente 847 milhões de dólares.