Embrapii mais que dobra investimentos na indústria automotiva em 2023

O valor disponibilizado através da Embrapii, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, para investimentos na cadeia automotiva brasileira mais que dobraram ao longo de 2023. Entre janeiro e setembro, o montante saltou 176% frente ao mesmo período do ano anterior, de 38,3 milhões de reais para 105,9 milhões de reais. Em todo o ano de 2022, o investimento viabilizado foi de 61,8 milhões de reais, até então o maior da série histórica. Os montantes se referem a projetos colaborativos com recursos da Embrapii, centros de pesquisa vinculados ao órgão e empresas e são oriundos do programa Rota 2030.

Vigente desde 2019, os recursos aportados pelo programa vem crescendo sucessivamente, iniciados em apenas 8,4 milhões de reais no lançamento. Até o momento, 57 projetos e 48 empresas do setor foram contempladas neste ano — 20 projetos e 17 empresas a mais do que no total de 2022. A empresa com maior número de projetos fomentados é a multinacional Bosch, com 20 iniciativas totalizando 12 milhões de reais.

Siga o Radar Econômico no Twitter