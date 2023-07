Embrapii lança programa de cooperação entre firmas brasileiras e europeias

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) lançou uma chamada para cooperação internacional em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) entre empresas brasileiras e quatro países europeus. A iniciativa, chamada IraSME, une o Brasil a Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Turquia. Para receber os recursos da cooperação, as empresas brasileiras devem aportar no mínimo um terço do custo total do projeto e, a depender da modalidade de financiamento, o projeto poderá receber até 50% de aporte de recursos não reembolsáveis. O prazo para submissão de inscrições se encerra no dia 27 de setembro deste ano.

