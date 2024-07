Em recuperação judicial, OEC mira projetos da Petrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

De olho em novos projetos da Petrobras, a OEC, construtora da Novonor (ex-Odebrecht), pretende chegar aos 6 bilhões de reais em contratos na carteira neste ano. Desde a Lava-Jato, a empreiteira nunca mais ultrapassou 4 bilhões de reais em projetos.

O valor vai fazer pouca diferença no rombo da holding Novonor. O braço de construção do grupo entrou recentemente com pedido de recuperação judicial. O objetivo da OEC é reestruturar 4,7 bilhões de dólares em dívidas — ou cerca de 26 bilhões de reais.