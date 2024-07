Em briga com a ANP, Búzios vai voltar a receber royalties de petróleo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A cidade de Armação de Búzios, litoral do Rio, vai voltar a receber royalties de petróleo graças a confirmação da decisão judicial obtida em uma ação ajuizada contra a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A decisão da 3ª Seção do TRF-1 foi unânime. Os 10 Desembargadores Federais reafirmaram a ilegalidade praticada pela ANP na distribuição dos royalties. A violação às normas legais e a demora da agência em consertar os erros administrativos foram reconhecidos pelo Poder Judiciário, que determinou a pronta correção e redistribuição dos valores, quantia que pode chegar a 100 milhões de reais.