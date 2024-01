Eletrobras quer reduzir em 30% emissões de CO2 após venda de usina

Com a venda da termelétrica de Candiota (RS) para a Âmbar Energia, do grupo J&F, a Eletrobras tem a perspectiva de reduzir em 30% as emissões de gases de suas operações. A usina de Candiota é movida a carvão.

A Eletrobras tem se tornado uma empresa menos poluente. No terceiro trimestre do ano passado, reduziu as emissões em 5% versus o volume emitido no mesmo período de 2022.