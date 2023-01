Efeito Lula? MRV aposta em empreendimentos populares

Depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano passado, o mercado passou a precificar os índices baseando-se no passado: o primeiro e o segundo governo do petista. Ações como as de empresas de varejo e construtoras tiveram um salto, no que ficou conhecido como a carteira Lula. Uma das maiores construtoras do país, a MRV anunciou a aposta em empreendimentos populares — que, inclusive, poderão ter seus financiamentos inseridos no programa Minha Casa, Minha Vida.

Nesta terça-feira, 10, foi oficializado o lançamento do quarto empreendimento a integrar o complexo Alameda do Carmo, um bairro totalmente planejado, desenvolvido pela companhia em uma área 57 mil metros quadrados, localizada em São Mateus, ao lado do Parque do Carmo, bairro simples na Zona Leste de São Paulo. O empreendimento terá as obras iniciadas já nas próximas semanas e vai se somar a outros três condomínios erguidos a partir de 2020. O novo projeto da MRV contempla 296 unidades, todas de dois quartos, a preços a partir de 264 mil reais — faixa que permite o financiamento em condições diferenciadas por meio do programa idealizado no governo Lula.

