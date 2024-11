Efeito da tragédia: RS vê disparar número de recuperações judiciais

Os pedidos de recuperação judicial dispararam no Rio Grande do Sul após as chuvas que assolaram a região no início do ano. O aumento da quantidade absoluta de pedidos foi o segundo maior entre os estados no 3º trimestre deste ano, ao aumentar 9,7% (no Brasil, o aumento foi de 4,4% no mesmo período). Foram 35 pedidos em 2024. Os dados são do índice RGF.