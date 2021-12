Eduardo Braga tentou levar no grito meio bilhão de reais em emendas

O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, tentou levar literalmente no grito meio bilhão de reais em emendas parlamentares. Não adiantou muito. Segundo fontes próximas ao Planalto, o valor elevado de emendas tinha sido prometido pelo senador Davi Alcolumbre, que perdeu o poder sobre o orçamento das emendas de relator de 2021. O relator, senador Marcio Bittar, transferiu tal poder para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que cortou as asas de Eduardo Braga com um argumento fácil: o MDB não entregou votos neste ano. Pelo contrário, só dificultou a vida do presidente no Senado, em especial na CPI da Covid que tinha dois emedebistas, Renan Calheiros e Simone Tebet, como seus maiores críticos.

Os gritos de Eduardo Braga foram ouvidos pela ministra Flavia Arruda, como relatou o colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmado pela própria ministra. Braga diz que não teve a intenção de ofendê-la. Curioso que com Ciro Nogueira, o senador pelo Amazonas não gritou.

