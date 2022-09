Economia prepara medida para reduzir pressões sobre salário de enfermeiros

Para aplainar as pressões recentes referentes ao piso salarial de enfermeiros, técnicos do Ministério da Economia trabalham em um mecanismo que regulamente as decisões sobre pisos salariais baseando-os nos vencimentos pagos a profissionais com funções equivalentes no setor privado. A medida garantiria, segundo pessoas próximas ao ministro Paulo Guedes, segurança jurídica para solucionar eventuais demandas futuras de outros setores.

