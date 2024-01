DPVAT vai se transformar em um programa social, diz Dyogo Oliveira

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 19 de janeiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 19. Na véspera, o presidente Lula voltou a criticar a privatização da Eletrobras e as ações da companhia de energia caíram 2%. A possível extensão da desoneração da folha de pagamentos ainda repercute na bolsa e pode provocar um impacto negativo de 16 bilhões nas contas do Brasil. O Ibovespa segue em tendência de baixa depois de ter batido a máxima de pontos na reta final de 2023. O Brazil Economic Forum é destaque nesta edição. Diego Gimenes entrevista Dyogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF

Continua após a publicidade