Dólar cai e bolsa sobe após vitória de Lula

O dólar fechou em queda de 2,5% e o índice Ibovespa avançou pouco mais de 1% depois de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se eleger presidente da República. Se por um lado a leitura é de que o risco eleitoral em torno da bolsa diminui depois da divulgação dos resultados, por outro, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro (PL) quase 24 horas depois dos resultados acende o alerta do mercado. As razões por trás da queda do dólar e a apreensão dos investidores com a postura de Bolsonaro são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 31.

