Dívidas e ação judicial: a briga milionária da Texaco no Brasil

A Texaco, uma das bandeiras da petrolífera Chevron, mal voltou ao Brasil e terá que lidar com pendências milionárias. Em tramitação no Superior Tribunal de Justiça desde 2022, uma ação pede o pagamento de 60 milhões de reais da Chevron por uma suposta quebra de contrato com uma distribuidora que tinha exclusividade na distribuição de produtos Texaco, como lubrificantes e combustíveis especiais, nos estados da Bahia e Sergipe. A Chevron já foi condenada em 1ª e 2ª instância no Tribunal de Justiça da Bahia.

A Texaco ficou 16 anos ausente do mercado de combustíveis e oito afastada da distribuição de lubrificantes no Brasil.