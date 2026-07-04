Dexco mira economia com inovação trazida por startups

A Dexco colocou a inovação aberta para trabalhar no caixa. Desde 2022, o Open Dexco já capturou mais de R$ 10 milhões em economia com projetos implementados. O principal caso veio da parceria com a startup Subiter, que criou uma tecnologia de inspeção por luz para identificar porosidade em chapas de MDP.

A solução substitui testes químicos com tolueno, que levavam até 24 horas, por uma verificação instantânea e não destrutiva. Em oito meses, a tecnologia gerou R$ 5 milhões em economia de resina na unidade de Taquari, no Rio Grande do Sul, ao reduzir desperdícios, devoluções e perdas de material.

Dexco e Subiter já pediram patente compartilhada no INPI e estudam levar a tecnologia para outras unidades de painéis no país. No ciclo de 2026, a companhia apertou o foco: os novos desafios foram escolhidos pela diretoria e miram impacto rápido no fluxo de caixa, com projetos de IA industrial, operação remota florestal, eficiência hídrica e auditoria automatizada de fretes.