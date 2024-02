Detran de SP aposta em Inteligência Artificial para minar corrupção

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está implementando uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) para monitorar as operações de seus sistemas a fim de minar fraudes e casos de corrupção internos ao órgão. A tecnologia, que começa a ser testada neste mês de fevereiro, vai monitorar os lançamentos no sistema e criar etapas de validação, além de acompanhar remotamente o acesso dos funcionários. Espera-se que tentativas de burlar a emissão de documentação ou licenças sejam identificadas com a novidade. Também será mapeado o perfil de uso do sistema de cada funcionário do Detran-SP para que, se houver mudanças suspeitas na rotina de trabalho, operações serão suspensas rapidamente. O órgão prevê a implementação da Inteligência Artificial em parte de suas operações, incluindo as consideradas mais sensíveis, em março.

Siga o Radar Econômico no Twitter