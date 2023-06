Despacho de bagagem sem assistência humana conquista viajantes brasileiros

Um número recorde de mais de 140 mil viajantes despacharam suas bagagens com tecnologia de autoatendimento no mês de maio, afirma a Latam. A modalidade representou 58% do total de despachos realizados por clientes que embarcaram em aeroportos de dez capitais brasileiras que a modalidade é disponibilizada, um crescimento expressivo de 27 pontos percentuais em comparação com maio de 2022. “Os brasileiros não têm tempo a perder e estão cada vez mais interessados em serviços mais rápidos, simples e seguros. Quem despacha malas por conta própria não perde mais tempo em filas e tem uma melhor experiência de viagem”, diz Derick Barboza, diretor de aeroportos da Latam no Brasil, que começou a oferecer a modalidade em 2019.

