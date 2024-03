Desemprego baixo é principal vetor da força do varejo, diz Natalie Victal

VEJA Mercado | 19 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 19. O Magazine Luiza teve o seu primeiro trimestre no azul em dois anos. A varejista lucrou 101 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. A última vez que a empresa tinha registrado lucro foi no terceiro trimestre de 2021. O balanço contempla os eventos de final de ano, como Black Friday e Natal, mas ainda não contabiliza o mês de janeiro, que teve números surpreendentes no comércio e nos serviços. As vendas online ultrapassaram as vendas em lojas físicas. O Magalu classifica o trimestre como um momento de virada e diz que a Black Friday de 2023 foi a mais rentável da história. O atual momento do varejo, a temperatura da economia brasileira e a “super quarta dos juros” serão alguns dos assuntos desta edição do VEJA Mercado. O ministro Fernando Haddad voltou a falar em taxar dividendos ainda em 2024. Diego Gimenes entrevista Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos.

