Deputado entra com representação contra viagem de Bolsonaro aos EUA

O deputado federal Elias Vaz, do PSB, entrou neste sábado, 31, com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) por desvio de finalidade no uso de recursos públicos empregados na viagem que o presidente Jair Bolsonaro realizou no dia 30 de dezembro para a cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA). “Alguns dizem que foi uma fuga, outros que foi passeio. Para nós não importa a motivação particular, importa o uso irregular do dinheiro dos contribuintes sem apresentação de qualquer justificativa de interesse público que justifique essa viagem que é sabidamente caríssima, envolvendo estrutura dispendiosa”, explicou o deputado.

A representação considera que a viagem para a Flórida de Bolsonaro chama a atenção, primeiro, por ter sido realizada menos de 48 horas antes do encerramento de seu mandato. Segundo, pela ausência de justificativa de interesse público. Terceiro, pelos gastos que uma viagem como essa demanda, entre eles, avião da Força Aérea Brasileira (FAB), taxas aeroportuárias, comidas e bebidas dentro do avião, equipes de apoio e segurança, diárias, hospedagens, transporte terrestre e outras despesas inerentes à viagem.

Siga o Radar Econômico no Twitter