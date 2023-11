Depois de entrevero público, Lula deve “afagar” Haddad nos próximos dias

Em meio ao entrevero público entre as agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pessoas que conhecem bem o modus operandi de Lula afirmam que o presidente deve fazer “um afago público” no ministro nos próximos dias. “No vespeiro da disputa dos ministros, da qual, em geral, o presidente gosta e se alimenta das polêmicas, ele sempre zela por não deixar ninguém forte demais”, afirma essa fonte. “Nos próximos dias, Lula deve avaliar que bateu muito forte e vai afagar Haddad”.

Segundo ele, Haddad “não está isolado porque tem apoio do Lula em geral”, mas afirma que a força de Haddad gera ciumeira entre colegas de Esplanada dos Ministérios. A possibilidade de o entrevero público ser jogada combinada, porém, “não tem a menor hipótese”. “Acho que tanto ele como Haddad sabiam que o déficit zero não aconteceria, mas Haddad pediu tempo a ele para tentar viabilizar o zero ou pelo menos mostrar ao mercado que estava fazendo o possível para talvez no meio do ano que vem começar a admitir que não iria ser possível. Mas aí o efeito no mercado seria atenuado”, diz.

A fonte ressaltou, contudo, a ansiedade de todos no governo para jogar a real com o mercado. “Está cada vez mais evidente que o déficit zero em 2024 é impossível e todo mundo fica ansioso para anunciar ‘a verdade’, inclusive o próprio presidente”, avalia.