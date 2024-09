Dasa coloca ativos à venda e manda R$ 4 bi em dívidas para novo negócio

Com cerca de 10 bilhões de reais em dívidas, a Dasa, que anunciou recentemente sociedade com a Amil para criar uma rede com 25 hospitais, colocou à venda alguns de seus outros ativos. Quase 4 bilhões de reais em dívidas foram transferidos para o novo negócio com a Amil. “A Dasa é um pato: anda, nada e voa, mas não faz nada direito”, diz um ex-diretor da companhia. A Dasa Empresas, vertical de saúde corporativa, é a divisão mais próxima de ser vendida. Quem acompanha de perto as negociações garante que ela deve ser comprada por algo entre 500 milhões e 700 milhões de reais. Saúde Ocupacional, Genoma e Homecare devem ser as próximas a mudar de mãos.