A indústria global de videogames demitiu 4000 funcionários neste início de ano, mas ao menos no Brasil o mercado vai bem. No Rio de Janeiro, um dos principais polos do país, o setor cresceu no ano passado 25% em faturamento e contratação. A informação vai constar na próxima pesquisa anual da Abragames, a associação que reúne empresas do setor.