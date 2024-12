Crescimento de 3% do PIB não impressiona, afirma economista do Andbank

A repórter Luana Zanobia entrevistou Alex Fustè, economista-chefe do Andbank, para o programa VEJA Mercado desta quinta-feira, 5. Com uma agenda doméstica vazia e o pacote fiscal ainda em discussão no Congresso, as incertezas aumentam e prejudicam a confiança no mercado, levando à fuga de capital estrangeiro da bolsa brasileira. Em nove dos 11 meses deste ano, a bolsa registrou saldo negativo. Apesar do crescimento de 0,9% no PIB do terceiro trimestre, esse avanço não tem sido suficiente para reverter a saída de recursos. Fustè afirma que as projeções de crescimento de 3% para o Brasil não impressionam. “Estamos acostumados a investir em mercados emergentes que crescem entre 5% e 7%. Embora o Brasil tenha uma economia forte, com grandes reservas internacionais, esse crescimento de 3% não nos atrai”, disse o economista. Segundo ele, o Brasil tem potencial para crescer acima de 4%, mas, para isso, é fundamental um maior alinhamento entre as políticas fiscal e monetária, além de uma melhor sintonia com o mercado financeiro.

Ouça o VEJA Mercado também no Spotify.

Oferecimento de JHSF