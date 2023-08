Crédito do Sistema Nacional ao agronegócio cresce 35% no primeiro tri

O Sistema Nacional de Fomento (SNF) concedeu um volume de crédito 35% maior ao setor de agricultura e pecuária no primeiro trimestre do ano, frente ao mesmo período de 2022, segundo o grupo de instituições que integram o SFN, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). O montante total chegou a 376,2 bilhões de reais em março, como apontado por dados disponibilizados pelo Banco Central.

O presidente da ABDE, Celso Pansera, afirma que a elevação na concessão de crédito ocorreu em paralelo com um deslanche do setor. “Esse crescimento do setor, de cerca de 6% na comparação interanual, foi impulsionado pela supersafra do início do ano e pelo aumento da produtividade, principalmente na soja”, diz. A previsão do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) é que o PIB do setor tenha crescimento de 10,9% em 2023, puxado, principalmente, pela produção vegetal.

