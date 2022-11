Covid-19 já é página virada para o Fleury e números surpreendem

A pandemia de coronavírus mostra claros sinais de desaceleração no Brasil e os números já refletem no faturamento de alguns laboratórios. O Fleury divulgou seus resultados trimestrais e reportou que a participação dos exames de Covid-19 representou apenas 1,5% do faturamento bruto da companhia no período. No segundo trimestre de 2020, essa fatia chegou a alcançar a marca de 17,3%. Mesmo assim, o lucro do Fleury no trimestre surpreendeu positivamente os analistas. A companhia lucrou 96 milhões de reais no período, ante consenso de 77 milhões de reais entre os analistas.

Em medicina diagnóstica, principal atividade da empresa, as unidades de atendimento tiveram alta de 17,7% na receita bruta em um ano. “Os resultados do Fleury mostraram um sólido impulso contínuo de crescimento da receita, impulsionado por um sólido aumento nos volumes, que mais do que compensou o ticket estável e a redução da contribuição dos testes de Covid”, avalia o Itaú BBA em relatório enviado a clientes. “As receitas das novas iniciativas da empresa (como ortopedia, oftalmologia, infusões) aumentaram 16% no trimestre, ajudando a compensar a queda nas operações hospitalares”, conclui. Por volta das 14h, os papéis do Fleury subiam 5%.



