Corretora fecha seu primeiro ano com R$ 1,5 bi e projeta dobrar carteira

A Futuro Capital, corretora credenciada pela XP Investimentos, vai fechar seu primeiro ano de operação com 1,5 bilhão de reais em sua carteira de cerca de 750 clientes. Após um ano de funcionamento, a corretora conquistou o 1o lugar no último ranking S20 da XP, composto pelos 20 escritórios mais promissores com menos de três anos de fundação. A empresa, formada por uma equipe de cerca de 30 profissionais, espera dobrar a carteira de ativos já no primeiro semestre de 2024, chegando a 3 bilhões de reais sob sua gestão

Fundada em setembro de 2022, a companhia pratica um modelo de comissões pouco comum no mercado brasileiro, chamado fiduciário, em que a empresa não recebe comissões variáveis sobre os produtos que recomenda, mas sim um valor fixo pago mensalmente pelo cliente independente do produto financeiro adquirido. “Acreditamos que o modelo fiduciário, adotado no mercado norte-americano e do Reino Unido, é o futuro da assessoria de investimentos no Brasil”, diz Henrique de Barros, sócio-fundador da Futuro Capital. “É o único modelo que garante que o assessor vai sempre agir de acordo com o interesse do cliente”, diz.

Siga o Radar Econômico no Twitter