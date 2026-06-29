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Corretora Alper compra a Montpolo

Aquisição reforça operação em benefícios corporativos e adiciona R$ 65 milhões em prêmios à carteira

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h28
Homem de meia-idade, pele clara, cabelo castanho escuro e barba, sorrindo para a câmera. Veste um terno escuro e camisa social branca, com os botões superiores abertos. O fundo é cinza escuro, com iluminação suave no rosto
André Martins, vice-Presidente Sênior Alper Seguros (Alper Seguros/Divulgação)
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A Alper Consultoria em Seguros fechou a compra da paulistana Montpolo, corretora especializada em benefícios corporativos fundada em 2001. Com a aquisição, a companhia passa a administrar mais R$ 65 milhões em prêmios e incorpora uma carteira com mais de 10 mil vidas.

O movimento reforça a estratégia da Alper de crescer por consolidação em um mercado ainda pulverizado. Esta é a 12ª aquisição da companhia apenas na unidade de Benefícios, hoje comandada por André Martins.

Além da carteira, a Alper também absorve parte do time que construiu a operação da Montpolo em São Paulo. Ana Elisa Diaféria assume como superintendente de relacionamento, enquanto Ueliton Yoshimura e Gilmar dos Santos passam a atuar como producers da Alper Network.

Com 25 anos de atuação, a Montpolo construiu presença no segmento de benefícios corporativos, área que virou uma das principais frentes de disputa entre corretoras e plataformas de seguros interessadas em ampliar escala junto a empresas.

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