Cooperativa de café firma acordo por seguros contra efeitos climáticos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A cooperativa de café Cooxupé iniciou um projeto de distribuição de seguro agrícola aos seus cooperados, juntamente a especialistas do mercado de seguros. A empresa irá oferecer soluções estruturadas de seguros rurais, através de sua parceria com a corretora Lockton, que conta com especialistas focados em gestão de riscos para o mercado agrícola. A partir desta quarta-feira, 10, a Cooxupé passa a oferecer a seus cooperados a opção de proteger suas lavouras contra condições climáticas adversas como geadas, chuvas de granizo e seca, para mitigar o efeito de eventos extremos nas safras.

“Estruturamos apólices de seguros que atendam de forma personalizada as necessidades de cada cooperado, integrando gestão de riscos agrícola e soluções financeiras para maior segurança e tranquilidade. Nosso maior objetivo é levar aos cooperados a consultoria de riscos eficiente com transparência e alto padrão de atendimento”, diz Julia Guerra, diretora da especialidade de Agronegócios da Lockton.