Contas do começo do ano preocupam mais que cartão de crédito, diz pesquisa

Dados divulgados pela fintech Koin apontam que mais da metade dos brasileiros (50,6%) estão preocupados com o pagamento de gastos sazonais como IPVA, IPTU e seguros neste começo de ano. O volume é quase o dobro da segunda maior preocupação das pessoas na chegada de 2024: 28% apontaram a fatura do cartão de crédito como a principal dor de cabeça financeira para o período. A terceira colocação no levantamento está com as despesas nas férias (16,4%).

O incômodo é mais perceptível quando o levantamento ressalta que 16,5% das pessoas assumiram que vão conseguir arcar apenas parcialmente com esses gastos (contra 63,6% que afirmaram que vão pagar tudo). A pesquisa ainda aponta que 45,8% das pessoas entrevistadas pretendem parcelar as contas para reduzir os impactos, já que os gastos fixos como aluguel, parcelas de bens, energia elétrica e outros, continuam sendo cobrados. Outros 39,5% dos entrevistados vão pagar à vista. Já 10,8% vão usar reservas como poupanças e investimentos para quitá-las.