Consumidores que utilizam cashback têm gastos 84% maiores, aponta estudo

Consumidores brasileiros que utilizam cashback — quando parte do valor de um produto é devolvido ao comprador após a venda — têm uma média de gastos mensais quase 84% maior do que os demais. O dado é de pesquisa da startup Izio&Co com base no comportamento de 1,4 milhão de pessoas. Ilustrando o maior apetite por compras de quem usa cashbacks, é apontado que a frequência das transações realizadas por esses consumidores é 57,5% maior que a dos demais, além de também haver um aumento do valor médio das compras, de 17,6%. Para Carlos Venturini, diretor de inteligência de dados da Izio, o resultado comprova que essa é uma estratégia eficaz para potencializar a visibilidade da marca, engajar e fidelizar o público-alvo. “A loja pode adaptar a geração de crédito à sua realidade, enquanto os clientes passam a ter uma maior facilidade em adquirir os produtos e serviços, no momento e da maneira que acharem melhor”, diz. Outra pesquisa, desta vez realizada pelo Mobile Time e Opinion Box, demonstra esse contexto ao revelar que 42% dos consumidores que compram em aplicativos consideram o cashback a melhor modalidade de benefício.

Siga o Radar Econômico no Twitter