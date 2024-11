Consultoria brasileira avaliou Alicorp em R$ 1 bi para o Asai Capital

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A consultoria brasileira Auddas assessorou o grupo boliviano Asai Capital na compra de uma divisão de moagem de grãos da Alicorp, uma das maiores empresas alimentícias do Peru, com faturamento anual de 3 bilhões de reais. A Auddas auxiliou na avaliação do ativo, cotado em 1 bilhão de reais.