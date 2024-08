Conselho da Marinha se reúne para decidir financiamento milionário

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante se reunirá nesta sexta-feira, 23, para analisar o financiamento de projetos destinados ao desenvolvimento da indústria de construção e reparo naval brasileira. Na pauta, projetos que buscam financiamento do Fundo da Marinha Mercante, recursos que são administrados pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

Entre as solicitações, um projeto de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro, no valor de 47 milhões de reais, para conversão de um motor de embarcação a diesel em motor a etanol.

Desde o início do Governo Lula, o conselho aprovou o financiamento de aproximadamente 25 bilhões de reais. O valor é superior ao destinado entre 2019 e 2022 — cerca de 22,7 bilhões de reais.