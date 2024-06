Conmebol corre contra o tempo para lançamento antes da Copa América

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A agência americana de ativações esportivas YinzCam está de olho no futebol brasileiro. Antes, contudo, ela se aproximou da Conmebol, a entidade que reúne as confederações da América do Sul. Na semana que vem, a YinzCam lança o aplicativo oficial da Copa América.

Os clubes de futebol da Inglaterra Brighton e Wolves estão seguindo os passos do Tottenham e fechando acordo com a YinzCam para criação de um aplicativo próprio de celular. O investimento inicial é de cerca de 200 mil euros.