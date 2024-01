Congresso se antecipa à Receita para regulamentar reforma tributária

Antecipando-se ao governo, expoentes do Congresso Nacional vão iniciar as costuras pela regulamentação da reforma tributária e criar uma comissão com o setor produtivo para discutir a implementação do projeto. Congressistas trabalham para tirar poder da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad, na definição dos ditames que ficaram pendentes na aprovação do texto — inclusive, a definição da alíquota. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo convidou membros do setor produtivo e acadêmicos para desenhar os ditames da regulamentação do texto até março — e se antecipar ao governo federal na definição dos projetos de lei que regulamentem a reforma. A divulgação do grupo de trabalho deve ser feita nesta terça-feira, 30. A ideia é elaborar um projeto de lei que será apresentado por um deputado membro do grupo.