Conflito entre Israel e Hamas impacta percepção sobre economia no Brasil

Atualizado em 24 out 2023, 18h55 - Publicado em 24 out 2023, 12h40

Por Victor Irajá Atualizado em 24 out 2023, 18h55 - Publicado em 24 out 2023, 12h40

A escalada do conflito entre Israel e o Hamas está afetando o otimismo do brasileiro quanto ao futuro do país. A guerra no Oriente Médio é uma preocupação para 83% dos entrevistados pela pesquisa Radar Febraban, realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que creem em consequências prejudiciais para a economia nacional. Embora a expectativa positiva sobre o país continue em níveis elevados, o número dos que acreditam que o Brasil vai melhorar até o final de 2023 caiu de 59% em setembro para 56% em outubro.

Ao mesmo tempo, se o cenário internacional conturbado fez com que as expectativas sobre o futuro ficassem mais cautelosas, as avaliações sobre o país apresentam estabilidade. A opinião de que o Brasil está melhor neste ano do que em 2022 se manteve em 48%. Já a avaliação de que o país está igual caiu três pontos, está em 30%, e os que identificam piora oscilaram de 19% para 20%.