Concessão do Santos Dumont expõe racha entre Tarcísio e políticos do Rio

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está sozinho contra um batalhão fluminense formado pelo governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT). O trio vem se posicionando contra o projeto de concessão do Aeroporto Santos Dumont, argumentando que os moldes do projeto tornariam o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, desinteressante aos passageiros ao promover uma reforma que mudaria o patamar do aeroporto no centro do Rio de Janeiro.

O presidente da Alerj promulgou um decreto que cassa a licença para as obras do Santos Dumont, “um primeiro passo para barrar o edital” de concessão do aeroporto, segundo o deputado. Em resposta à iniciativa, a pasta de Tarcísio emitiu uma nota, afirmando que a decisão não tem poder de influir na concessão do aeroporto. Seu único efeito, segundo a pasta, seria o de sustar uma obra de aumento no espaço de escape na pista do Santos Dumont. A pasta argumenta que a concessão do Santos Dumont atrairá mais de 1,3 bilhão de reais em investimentos para o aeroporto.

